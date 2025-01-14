بايدن: اتفاق غزة أوشك أن يصبح واقعا

وقال بايدن في تصريحات مساء اليوم الاثنين، إنّ إدارته تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقد تحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
ويرى بايدن أنّ سكان غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون السلام.
وأعلنت إدارة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مفاوضات الهدنة في غزة أحرزت تقدمًا واضحًا، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية أنّ الاتفاق سيتضمن الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة لقاء وقف إطلاق النار للفترة محددة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينين.
وكشفت مصادر لوسائل إعلام أنّ إسرائيل سلمت بالفعل قائمة الأسرى المشمولين بالاتفاق .
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا... حكم قضائي يمنع سلسلة متاجر من بيع شوكولاتة دبي
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد أهداف حيوية إسرائيلية
-
مجلس الأمن يناقش الملف اللبناني
-
من هو نواف سلام المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية؟
-
أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار
-
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
-
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليابان
-
نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة