 
الثلاثاء 2025-01-14 12:22 ص
 

بايدن: اتفاق غزة أوشك أن يصبح واقعا

بايدن
بايدن
الثلاثاء، 14-01-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-   أكدّ الرئيس الامريكي جو بايدن، أنّ اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، أوشك على أن يصبح واقعًا بالفعل بعد قرب التوصل إليه.اضافة اعلان


وقال بايدن في تصريحات مساء اليوم الاثنين، إنّ إدارته تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقد تحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

ويرى بايدن أنّ سكان غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون السلام.

وأعلنت إدارة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مفاوضات الهدنة في غزة أحرزت تقدمًا واضحًا، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية أنّ الاتفاق سيتضمن الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة لقاء وقف إطلاق النار للفترة محددة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينين.

وكشفت مصادر لوسائل إعلام أنّ إسرائيل سلمت بالفعل قائمة الأسرى المشمولين بالاتفاق .
 
gnews

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