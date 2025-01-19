بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بات أمرا وقعا.

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وأشار بايدن إلى أنه من المقرر دخول نحو 700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم.