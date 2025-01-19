بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

وأشار بايدن إلى أنه من المقرر دخول نحو 700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم.
ولفت يابدن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحه في أيار الماضي .
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