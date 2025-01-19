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بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

جو بايدن
جو بايدن
الأحد، 19-01-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بات أمرا وقعا.

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وأشار بايدن إلى أنه من المقرر دخول نحو 700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم.


ولفت يابدن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحه في أيار الماضي .

 
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