بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

وأضاف انه عرض قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وبين "واصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
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