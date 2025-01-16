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بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

بايدن
بايدن
الخميس، 16-01-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا.

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وأضاف انه عرض قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.


وبين "واصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

 
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