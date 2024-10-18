بايدن: الفرصة سانحة لليوم التالي بغزة دون حماس

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الفرصة سانحة الآن لما سماه اليوم التالي في قطاع غزة دون سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على السلطة بعد استشهاد زعيم الحركة يحيى السنوار، وأيدت نائبته كامالا هاريس كلامه، فيما أعربت الخارجية الأميركية عن أملها بقائد جديد للحركة يختار مسارا مختلفا. اضافة اعلان





وتعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي استشهاد السنوار أمس الأربعاء في جنوب قطاع غزة، صرح بايدن بأن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.