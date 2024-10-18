بايدن: الفرصة سانحة لليوم التالي بغزة دون حماس

وتعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي استشهاد السنوار أمس الأربعاء في جنوب قطاع غزة، صرح بايدن بأن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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