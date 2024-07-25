بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب إلى الأمة إنه قرر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة "لتوحيد صفوف حزبه"، مؤكدا أن نائب الرئيس كامالا هاريس التي دعم ترشيحها "تتمتع بالخبرة والحزم والكفاءة ومؤهلة لتقود البلاد".



وأضاف "قررت أن أنقل المشعل للجيل القادم وهذا خيار صائب ويمنح الفرصة لصوت جديد.. والاختيار الآن للشعب الأميركي".



كما أشار بايدن -في كلمته- إلى أنه سيركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهامه كرئيس للولايات المتحدة، منوها إلى أن بلاده "سيتعين عليها الاختيار بين الأمل والكراهية".



وأضاف "سيتعين على أميركا على مدى العقود المقبلة الاختيار بين المضي قدما أو التراجع.. وسأبقى في خدمة الأميركيين مهما كلف الأمر".



يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن في 21 يوليو/تموز الجاري تنحيه عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معلنا دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض.