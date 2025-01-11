بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في "وضع صعب"

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "بوتين في وضع صعب حاليًا، وأعتقد أن من المهم حقًا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدًا التي يواصل القيام بها".
وكان البيت الأبيض قد ذكر أن بايدن تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وأكد على أهمية الاستمرار في دعم كييف في الحرب ضد روسيا.
وأضاف البيت الأبيض في بيان: "بات جليًا الآن أن الحرب التي بدأها الرئيس (فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا كانت كارثة بالنسبة لروسيا. وبفضل شجاعة الشعب الأوكراني وعزيمته، وبدعم من الولايات المتحدة، لم تتمكن روسيا من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا".
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، مزيدًا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في محاولة للحد من تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتي "غازبروم" و"سورجوتنفتي غاز" الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، بالإضافة إلى 183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بـ"أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.
وقد استُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.
كذلك ألغت وزارة الخزانة مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة على شركتي "غازبروم" و"سورجوتنفتي غاز".
وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الشركتين تنتجان أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل قيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار سنويًا.
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