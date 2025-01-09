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بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان

قائد الجيش اللبناني جوزاف عون
قائد الجيش اللبناني جوزاف عون
الخميس، 09-01-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   ذكر البيت الأبيض في بيان الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن هنأ جوزاف عون على انتخابه رئيسا للبنان، مضيفا أنه عبر عن اعتقاده الجازم بأن عون هو الزعيم المناسب للبنان.اضافة اعلان


وقال بايدن: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة، بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال القتالية مع عودة مئات الآلاف من الناس إلى ديارهم، وتعافي لبنان وشروعه في إعادة البناء".

وأضاف بايدن: "الرئيس عون يحظى بثقتي. أعتقد جازما أنه الزعيم المناسب".
 
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