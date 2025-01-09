بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان

وقال بايدن: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة، بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال القتالية مع عودة مئات الآلاف من الناس إلى ديارهم، وتعافي لبنان وشروعه في إعادة البناء".
وأضاف بايدن: "الرئيس عون يحظى بثقتي. أعتقد جازما أنه الزعيم المناسب".
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