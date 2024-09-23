بايدن : سنبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع في الشرق الأوسط

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا. ولا نزال ندفع بقوة" في هذا الاتجاه.
-
أخبار متعلقة
-
مصرع 31 شخصا في انفجار بمنجم فحم في إيران
-
هجوم بالمسيرات من العراق يستهدف الجولان وغور الأردن
-
ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة
-
كيف قرأ محللون إسرائيليون قصف حزب الله لشمال إسرائيل؟
-
استخدم في القصف الأخير على حيفا .. تعرف على صاروخ حزب الله شديد الانفجار
-
نجل موسيفيني يتخلى عن الترشح للرئاسة الأوغندية لصالح والده
-
الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما اليوم الأحد
-
اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية