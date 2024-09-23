بايدن : سنبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، عن قلقه إزاء التوترات في الشرق الأوسط، وأكد أنه يبذل "قصارى جهده" لتجنب اتساع رقعة النزاع.

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