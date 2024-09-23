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بايدن : سنبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع في الشرق الأوسط

بايدن
بايدن
الإثنين، 23-09-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، عن قلقه إزاء التوترات في الشرق الأوسط، وأكد أنه يبذل "قصارى جهده" لتجنب اتساع رقعة النزاع.

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وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا. ولا نزال ندفع بقوة" في هذا الاتجاه.

 
gnews

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