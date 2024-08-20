بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي، مشددا على أن الديمقراطية انتصرت ويجب الحفاظ عليها الآن.

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وأضاف بايدن في كلمة في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي "نحن في معركة للحفاظ على روح الولايات المتحدة وأفضل أيامنا ليست خلفنا وإنما أمامنا".



وشدد على أنه ترشح في الانتخابات بعدما رأى المتطرفين يتظاهرون ويحملون شعارات النازية، واعتبر أن اليمينيين المتطرفين رأوا في الرئيس السابق دونالد ترامب حليفا لهم.



ولفت إلى أن 81 مليون أميركي صوتوا له خلال الانتخابات السابقة من أجل إنقاذ الديمقراطية، وأكد أنه كان مصمما على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وأنه كان رئيسا لجميع الأميركيين سواء من صوت له أم ضده.



وأشار إلى أنه حقق إلى جانب نائب الرئيس كامالا هاريس أكبر تقدم على الإطلاق، و"اقتصادنا هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا".



وأكد أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفا "حدثنا البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ وغيرها وترامب لم ينشئ أي بنية تحتية رغم وعوده".