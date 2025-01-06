بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب: "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".
وكان ترامب قد دعا بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في انتخابات 2020، الكونغرس إلى منع المصادقة على فوز الأخير، مدعيًا بدون أدلة أن تزويرًا واسع النطاق أدى إلى خسارته.
ولاحقًا اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.
وأضاف بايدن الأحد: "أعتقد أن ما فعله كان تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية"، مردفًا: "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".
وحذر: "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدًا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.
وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة.
وعلى عكس انتخابات 2020، أقرَّ بايدن بسرعة بفوز ترامب في الانتخابات، حيث دعاه إلى البيت الأبيض لإظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.
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