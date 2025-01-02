بايدن: نحقق بصلة محتملة بين هجوم نيو أورليانز والانفجار أمام فندق ترامب

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن السلطات تحقق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة أمام فندق ترامب في لاس فيغاس وعملية دهس استهدفت حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

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وقال بايدن للصحافيين إن سلطات إنفاذ القانون تحقق في ملابسات انفجار شاحنة "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز"، مضيفًا: "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".



وكان حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري قد أعلن حالة الطوارئ في مدينة نيو أورليانز على خلفية الهجوم الذي قتل 15 شخصًا وأصاب 35 آخرين.



من جهته، أعرب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" عن اعتقاده بأن منفذ هجوم نيو أورليانز، شمس الدين جبار، لم يتحرك بمفرده، مضيفًا أنه نفذ الهجوم بشاحنة صغيرة مستأجرة، وأنه تم العثور على علم تنظيم الدولة في السيارة.



وفي لاس فيغاس، أعلنت الشرطة أن شاحنة صغيرة من طراز "تسلا" التي يملكها ايلون ماسك انفجرت صباح الأربعاء أمام فندق ترامب في المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة.



وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، خلال مؤتمر صحفي: "هناك شخص ميت داخل سايبر تراك"، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".



من جهته، أعل ن إيلون ماسك على منصة "إكس" الذي يملك "تسلا" أن فرق شركته تحقق في هذا الانفجار الذي "لم يُرَ مثيلٌ له من قبل".



ويقول خبراء السيارات إن حرائق السيارات الكهربائية مختلفة عما يحدث في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، حيث تستمر غالبًا لفترة أطول ويكون إخمادها أصعب.