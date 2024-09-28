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بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين

جو بايدن
جو بايدن
السبت، 28-09-2024 11:01 م
الوكيل الإخباري-    علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على اغتيال الاحتلال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.اضافة اعلان


وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن " نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين"، بحسب تعبيره.  
 
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