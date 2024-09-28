بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين

11:01 م

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الوكيل الإخباري- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على اغتيال الاحتلال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. اضافة اعلان





وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن " نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين"، بحسب تعبيره.