 
الجمعة 2025-01-17 02:09 ص
 

بايدن وترامب يتنازعان على الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بايدن وترامب
بايدن وترامب
الجمعة، 17-01-2025 02:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم يكن سهلا"، بينما اتهمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه "لم يفعل شيئا".اضافة اعلان


وأضاف بايدن -بعد يوم من الإعلان عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى- أن إدارته واصلت الضغط على حماس من أجل التوصل للاتفاق.

وفيما بدا تقليلا من دور الرئيس المنتخب دونالد ترامب في إتمام الصفقة، قال بايدن: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

في المقابل، قال ترامب إن "إطلاق سراح الرهائن ظل غير ممكن لفترة طويلة حتى تدخلنا وغيّرنا مسار المفاوضات بسرعة".

واتهم ترامب، الرئيس المنصرف بايدن، بأنه "لم يفعل شيئا".

ورأى محللون -في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية- أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارا بطعم المرارة لبايدن قبل أيام من انتهاء ولايته، وتنصيب خصمه السياسي ترامب الذي سارع إلى إضافة الفضل في هذا الإنجاز لنفسه.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -من الدوحة- أنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
 
gnews

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