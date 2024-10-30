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بايدن يأذن لقوات كييف بضرب "جيش كوريا الديمقراطية" في أوكرانيا

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بايدن يأذن لقوات كييف بضرب "جيش كوريا الديمقراطية" في أوكرانيا
الأربعاء، 30-10-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأوكرانية يجب أن تضرب العسكريين الكوريين الشماليين إذا دخلوا الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك وفقا لما ورد في تصريحات بايدن للصحفيين، المنشور على موقع البيت الأبيض، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن الوجود المزعوم للقوات الكورية الشمالية في مقاطعة كورسك.

وأجاب بايدن عندما سئل عما إذا كان ينبغي للأوكرانيين أن يردوا على ذلك: "إذا دخلوا الأراضي الأوكرانية، نعم".

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وكان البنتاغون قد أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده أنه قد تم بالفعل إرسال ألفي جندي من كوريا الديمقراطية إلى مقاطعة كورسك، في حين زعم أن حوالي 10 آلاف منهم نقلوا إلى روسيا، ويزعم أن الغالبية يخضعون للتدريب في شرق روسيا.

 

RT

 
gnews

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