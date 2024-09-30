بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

وأضاف بايدن للصحفيين "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".
وعندما سُئل بايدن عمّا إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب "لا بد من ذلك، يتعين علينا حقا تفاديها".
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