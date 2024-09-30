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بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

جو بايدن
جو بايدن
الإثنين، 30-09-2024 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتحدث‭ ‬إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا لذلك.

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وأضاف بايدن للصحفيين "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".


وعندما سُئل بايدن عمّا إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب "لا بد من ذلك، يتعين علينا حقا تفاديها".

 
gnews

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