بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتحدث‭ ‬إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا لذلك.

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وأضاف بايدن للصحفيين "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".