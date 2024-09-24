بايدن: يجب معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية

وقال بايدن في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "علينا أن نعالج زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية" المحتلة، مشددا على أنه "لا بد من تهيئة البيئة لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين حيث تتمتع فلسطين وإسرائيل بالأمان وتطبيع العلاقات مع إسرائيل مع دول الجوار".
-
أخبار متعلقة
-
5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس
-
حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة
-
نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل
-
إيران: الدول الإسلامية لن تسمح بتحويل لبنان إلى غزة
-
مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)
-
لبنان يمدد إقفال المدارس والجامعات
-
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 558 شهيدا و1835 جريحًا