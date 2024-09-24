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بايدن: يجب معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية

جو بايدن
جو بايدن
الثلاثاء، 24-09-2024 06:54 م

الوكيل الإخباري-  أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، ضرورة "معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية" المحتلة، مجددا تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وقال بايدن في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "علينا أن نعالج زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية" المحتلة، مشددا على أنه "لا بد من تهيئة البيئة لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين حيث تتمتع فلسطين وإسرائيل بالأمان وتطبيع العلاقات مع إسرائيل مع دول الجوار".

 
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