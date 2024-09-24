بايدن: يجب معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، ضرورة "معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية" المحتلة، مجددا تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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