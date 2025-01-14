بايدن يدعو الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاء واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا

وأضاف أنه "أرسى الأساس" لمواصلة إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب دعم أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022 بلغ 65.4 مليار دولار.
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