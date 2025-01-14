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بايدن يدعو الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاء واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا

بايدن
بايدن
الثلاثاء، 14-01-2025 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التخلي عن دعم أوكرانيا، داعيا حلفاء واشنطن لعمل المزيد في هذا المجال.

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وقال بايدن في خطاب الوداع بمقر الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين: "يجب أن نعمل المزيد. لا يمكننا أن نرحل. جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا، وذلك ليس فقط في أوروبا، بل وفي آسيا لأول مرة".

 

وتابع قائلا إن "تلك الدول تعرف أن ما يحدث في أوكرانيا له أهمية بالنسبة إليها أيضا".

وأضاف أنه "أرسى الأساس" لمواصلة إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب دعم أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022 بلغ 65.4 مليار دولار.

 
gnews

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