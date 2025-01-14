بايدن يدعو الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاء واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التخلي عن دعم أوكرانيا، داعيا حلفاء واشنطن لعمل المزيد في هذا المجال.

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وقال بايدن في خطاب الوداع بمقر الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين: "يجب أن نعمل المزيد. لا يمكننا أن نرحل. جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا، وذلك ليس فقط في أوروبا، بل وفي آسيا لأول مرة".