بايدن يدعو ترامب إلى لقاء بالبيت الأبيض

وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد فوز ترامب على نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضا "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".
وذكر أن بايدن تحدث أيضا مع هاريس.
-
أخبار متعلقة
-
4 نواب من أصول عربية يحتفظون بمقاعدهم في الكونغرس الأميركي
-
كامالا هاريس تلقي خطاب الهزيمة
-
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لن يدع بايدن يحقق إنجازا
-
بايدن يهنئ ترامب
-
سيناتور أميركي: حرب غزة ساهمت بخسارة هاريس لميشيغان
-
ترامب يفوز بولاية ميشيغان
-
سيناتور أميركي: استهداف الأونروا مخالف للقانون الدولي
-
تل أبيب: الفترة الانتقالية بأميركا قد توفر لنا فرصه لضرب إيران