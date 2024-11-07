بايدن يدعو ترامب إلى لقاء بالبيت الأبيض

12:31 ص

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الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل الأربعاء هاتفيا بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض، وإن من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب الأميركي غدا الخميس. اضافة اعلان





وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد فوز ترامب على نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضا "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".



وذكر أن بايدن تحدث أيضا مع هاريس.