بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الاثنين

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين.



ويستطيع الكثير من الأميركيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.



وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي ونائب الرئيس.



ووصف بايدن الأربعاء الماضي ترامب بأنه يمثل تهديداً للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسياً"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.

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