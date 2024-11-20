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بايدن يزود أوكرانيا بسلاح جديد وعشرات المسيرات تهاجم روسيا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري-  وافقت الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بسلاح جديد وذلك بعد قرار آخر بالسماح لها باستخدام صواريخ أمريكية لضرب العمق الروسي أثار حفيظة موسكو ودفعها إلى التهديد باستخدام النووي، في وقت هاجمت فيه كييف مناطق روسية بعشرات المسيّرات.اضافة اعلان


وقال مسؤول أمريكي كبير أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تزويد أوكرانيا "بألغام مضادّة للأفراد غير دائمة"، أي مجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال مفعول ذاتي، وذلك لتعزيز دفاعات كييف في التصدي للهجوم الروسي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول لم تنشر اسمه أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بألغام مضادة للدبابات طوال حربها مع روسيا، لكن إضافة الألغام المضادة للأفراد تهدف إلى إبطاء تقدم القوات البرية الروسية.

وأوضح المسؤول أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.

وجاء القرار الجديد بعد أن أجاز الرئيس بايدن هذا الأسبوع لكييف إطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية، حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون، لكن ما زالت الشروط الدقيقة لهذا الإذن مجهولة، ولم تُعلن عنه واشنطن رسميا.

الجزيرة
 
gnews

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