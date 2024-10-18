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بايدن يصل ألمانيا في آخر زيارة رسمية

بايدن يصل إلى ألمانيا
بايدن لدى وصوله إلى ألمانيا
الجمعة، 18-10-2024 11:19 ص

الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عددا من القادة الأوروبيين في برلين خلال آخر زيارة يقوم بها بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

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وسيسعى خلالها بصورة خاصة للدفع باتجاه وقف إطلاق نار في غزة بعد إعلان إسرائيل استشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.


وسيعقد بايدن لقاء على انفراد مع المستشار الألماني أولاف شولتس، يتبعه اجتماع رباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يخصص لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.


ويشكل إعلان إسرائيل -مساء الخميس- استشهاد السنوار في مواجهة عسكرية بقطاع غزة منعطفا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 
gnews

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