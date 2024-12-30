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بايدن يعلن التاسع من يناير يوم حداد وطني على جيمي كارتر

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أرشيفية
الإثنين، 30-12-2024 02:23 م

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن، أصدر مرسوما حدّد بموجبه التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل يوم حداد وطني تكريما للرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن مئة عام.

وقال بايدن في المرسوم الذي نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني: «أدعو الشعب الأميركي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن»، مضيفا «أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا» في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

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