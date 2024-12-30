بايدن يعلن التاسع من يناير يوم حداد وطني على جيمي كارتر

وقال بايدن في المرسوم الذي نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني: «أدعو الشعب الأميركي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن»، مضيفا «أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا» في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.
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