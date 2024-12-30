بايدن يعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أفاد البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه في الإنترنت، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.



ونقل البيان عن بايدن قوله: "اليوم، أنا فخور بالإعلان عن ما يقرب من 2.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى تخصيص 1.22 مليار دولار من المبلغ في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI).

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وقال بايدن: "تعمل وزارة الدفاع الأمريكية حاليا، على نقل مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ إلى أوكرانيا. وكذلك مئات المركبات المدرعة، الأمر الذي سيعزز موقف أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء".



ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة، ستواصل "العمل بلا كلل لتعزيز موقف أوكرانيا في الصراع حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية في يناير 2025".