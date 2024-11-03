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بايدن يعلن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 03-11-2024 01:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى بسبب فيضان تاريخي أسفر عن وفاة شخصين وتم إنقاذ أكثر من 300 شخص خلال الشهر الماضي.

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ويوفر إعلان بايدن الجمعة تمويلا اتحاديا للسكان في مقاطعة شافيز، التي هطلت فيها أمطار بلغ منسوبها حوالي 14.7 سنتيمترا في 19 أكتوبر، ليحطم الرقم القياسي السابق في روزويل البالغ 14.6 سنتيمترا، الذي تم تسجيله في الأول من نوفمبر 1901.

 

ووصف رئيس البلدية تيم جينينغز الفيضان بأنه يأتي كل 500 سنة، وقدر قيمة الأضرار بما يصل إلى 500 مليون دولار.

 
gnews

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