بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين

وأضاف الصحفي: "لقد اتصلت به بالفعل، وتبين أنه قام بتغيير رقم الهاتف".
وفي تعليقه على الموضوع، أشار ترامب إلى أنه، على عكس سلفه، لم يغير رقم هاتفه ووافق على التحدث مع الصحفيين.
كما أعرب ترامب عن شكوكه في قدرة سلفه بايدن على إجراء مقابلة مطولة.
وقال ترامب: "هل تعلمون أين سيكون بايدن الآن؟.. سيكون مستلقيا على الأرض".
في وقت سابق، أشار مراسلون من صحيفة نيويورك تايمز إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مقابلة مع بايدن خلال فترة رئاسته.
