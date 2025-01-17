بايدن يكشف تفاصيل وعده لبوتين في بداية الأزمة الأوكرانية

وسأل مذيع قناة "MSNBC" بايدن عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين بشأن عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، في بداية النزاع في أوكرانيا فأجاب بايدن بالإيجاب.
وزعم بايدن أن المحادثة أثيرت حول وجود الأسلحة النووية في أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي. ولكنه لم يحدد متى جرت المحادثة التي وصفها.
وتابع بايدن قائلا: "أخبرته أننا قد أزلنا الأسلحة النووية من هناك (أوكرانيا).. ولم تعد موجودة. نحن لا ننوي إعادتها، ولن تصبح أوكرانيا جزءا من حلف الناتو إلا إذا غيرت نظامها بشكل جذري".
وأضاف بايدن أنه أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا على "النمو"، لكن "هذين الحدثين (تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ) لن يحدثا".
-
أخبار متعلقة
-
بايدن يكشف عن مخاوف لاحقته خلال زيارته إلى كييف عام 2023
-
باكستان.. الحكم على عمران خان بالسجن 14 عاما في قضية فساد
-
بايدن يتحدث عن كواليس الصفقة وأنفاق حماس
-
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني
-
انخفاض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي
-
ماكرون يزور بيروت لدعم القادة الجدد وتشكيل الحكومة
-
كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة
-
مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان