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بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات بكاليفورنيا

بايدن
بايدن
الخميس، 09-01-2025 06:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ألغي رحلته المقررة إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا، للتركيز على جهود الاستجابة الفيدرالية لهذه الحرائق.اضافة اعلان


وأضاف أن بايدن التقى مع ممثلي الشرطة وهيئة الإطفاء التي تكافح الحرائق في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ الكبرى في كاليفورنيا.

وحاصرت حرائق الغابات مدينة لوس أنجلوس منذ الثلاثاء، وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.
 
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