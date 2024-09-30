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بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الإثنين، 30-09-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.

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و تعتبر الولايات المتحدة الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

وطالبت الصين مرارا وتكرارا واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايبيه التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن منح وزير الخارجية سلطة “توجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى تايوان”.

وكالات

 
gnews

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