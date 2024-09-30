بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان

وطالبت الصين مرارا وتكرارا واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايبيه التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن منح وزير الخارجية سلطة “توجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى تايوان”.
وكالات
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