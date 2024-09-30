بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.





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