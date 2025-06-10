بتر يدي محكومين أُدينا بالسرقة في إيران

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الحكمين الصادرين بحق الرجلين اللذين لم تُكشف هويتهما نُفِّذا بعدما أيدتهما المحكمة العليا.
ونقل الموقع عن أسد الله جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، قوله: "نُفِّذ حكم قطع اليد بحق لصين محترفين، أُدينا بقضايا سرقة متعددة وجرائم مثل التخريب والإيذاء البدني المتعمَّد".
ودانت منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان مرارًا تنفيذ أحكام قطع اليد في إيران في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى.
وأكد جعفري أن "القضية استوفت كل الإجراءات القانونية من خلال مكتب المدعي العام، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف"، مشددًا على أن القضاء سيواصل التعامل بحزم مع الأعمال التي تهدد السلامة العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن "الرد الحازم والقانوني على البلطجية واللصوص، بما في ذلك من ينشلون الحقائب والهواتف المحمولة، ما زال من الأولويات".
روسيا اليوم
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