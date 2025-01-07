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بحثا عن "فلول الأسد".. بدء حملة تمشيط في الزبداني

حملة تمشيط في منطقة الزبداني
حملة تمشيط في منطقة الزبداني
الثلاثاء، 07-01-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-  بدأت قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الثلاثاء، حملة تمشيط بمنطقة الزبداني، شمال غربي العاصمة دمشق.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله إن حملة التمشيط تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة بالإضافة لاعتقال عدد من فلول الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية.

وأضاف: "نهيب بأهلنا المدنيين في المنطقة التعاون الكامل مع عناصرنا لتخليص منطقتهم من المجرمين والسلاح المنتشر بينهم".

ويوم الإثنين، أعلن مدير إدارة الأمن العام بحمص "انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة".

وقال المسؤول الأمني لوكالة "سانا": "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وتابع: "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".

وأكمل مدير إدارة الأمن العام بحمص: "ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان".

وبدأت السلطات الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

سكاي نيوز
 
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