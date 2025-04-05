بحث استكمال تنفيذ القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، تم خلال اللقاءات البحث في أوضاع الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، إلى جانب الوضع على الحدود اللبنانية-السورية والتنسيق الأمني بين الجانبين.
من جهتها، أشارت رئاسة الحكومة إلى أن البحث تطرق إلى التدابير التي ينفذها الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والتأكيد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة.
وفي سياق ميداني متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم قذيفة هاون باتجاه بلدة كفركلا الحدودية، إضافة الى إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على الجبانة القديمة في البلدة، وأخرى على منطقة المصلبية، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في صفوف السكان.
بترا
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