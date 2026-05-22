بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

وقالت بحرية الحرس الثوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية.
وأكدت أن عمليات تأمين حركة الملاحة مستمرة، مشيرة إلى أن القوات البحرية تتابع الأوضاع الميدانية في المضيق لضمان استمرار عبور السفن التجارية وناقلات النفط بأمان، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
