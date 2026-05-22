بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

الجمعة، 22-05-2026 01:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنها تمكنت من توفير ممر آمن للملاحة في مضيق هرمز، رغم ما وصفته بـ"حالة انعدام الأمن" التي أوجدتها الولايات المتحدة في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت بحرية الحرس الثوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية.

وأكدت أن عمليات تأمين حركة الملاحة مستمرة، مشيرة إلى أن القوات البحرية تتابع الأوضاع الميدانية في المضيق لضمان استمرار عبور السفن التجارية وناقلات النفط بأمان، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
 
 


عربي ودولي بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

