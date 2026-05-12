بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن توسيع نطاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن المساعد السياسي لقائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاده توسيع نطاق مضيق هرمز بعدما كان المضيق يعرف كمنطقة محدودة حول جزر مثل هرمز وهنغام.



وقال أكبر زاده: "في الماضي، كان مضيق هرمز يُعرَّف كمنطقة محدودة حول جزر مثل هرمز وهنغام، لكن الآن وفي إطار الخطة الجديدة، تم توسيع نطاق مضيق هرمز بشكل ملحوظ، حيث أصبح يُعرَّف من سواحل جاسك وسيري إلى ما بعد الجزر الكبرى كمنطقة استراتيجية".



وأضاف: "بمعنى آخر، أصبح مضيق هرمز أكبر وتحول إلى منطقة عملياتية واسعة."

