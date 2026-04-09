الخميس 2026-04-09 11:09 م

بحرية الحرس الثوري الإيراني تنشر خريطة لمساعدة السفن على تجنب الألغام في هرمز

سفينة تبحر في مضيق هرمز
الخميس، 09-04-2026 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت متأخر من صباح الخميس أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت خريطة توضح طرقا بديلة للملاحة في مضيق هرمز لمساعدة السفن العابرة على تجنب الألغام البحرية.


وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع إيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة الإنذار، الذي أطلقه دونالد ترامب بتدمير الجمهورية الإيرانية، على أن تبدأ محادثات سلام في إسلام أباد الجمعة.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من تبادل الضربات الإسرائيلية الأميركية مع إيران، أعلنت طهران فجر الأربعاء أن المحادثات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في باكستان التي تُعدّ وسيطا رئيسا في هذه الحرب التي بدأت في 28 شباط.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إجراء محادثات مباشرة مع إيران لكن ذلك لم يحسم بعد.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إنه "بعد مناقشات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير اللذين طلبا مني تعليق التدخل العسكري الذي كان مخططا له ضد إيران هذا المساء، وبشرط أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين".

وكان ترامب حدد مهلة لإيران حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) لإعادة فتح الممر الاستراتيجي الذي كان يمر عبره 20% من النفط الخام في العالم قبل الحرب.
 
 


القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






