بحرية الحرس الثوري الإيراني تنشر خريطة لمساعدة السفن على تجنب الألغام في هرمز

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت متأخر من صباح الخميس أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت خريطة توضح طرقا بديلة للملاحة في مضيق هرمز لمساعدة السفن العابرة على تجنب الألغام البحرية.





وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع إيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة الإنذار، الذي أطلقه دونالد ترامب بتدمير الجمهورية الإيرانية، على أن تبدأ محادثات سلام في إسلام أباد الجمعة.



وبعد أكثر من خمسة أسابيع من تبادل الضربات الإسرائيلية الأميركية مع إيران، أعلنت طهران فجر الأربعاء أن المحادثات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في باكستان التي تُعدّ وسيطا رئيسا في هذه الحرب التي بدأت في 28 شباط.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إجراء محادثات مباشرة مع إيران لكن ذلك لم يحسم بعد.



وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إنه "بعد مناقشات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير اللذين طلبا مني تعليق التدخل العسكري الذي كان مخططا له ضد إيران هذا المساء، وبشرط أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين".



وكان ترامب حدد مهلة لإيران حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) لإعادة فتح الممر الاستراتيجي الذي كان يمر عبره 20% من النفط الخام في العالم قبل الحرب.





