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بحضور الشرع .. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعاً عملاقاً بقيمة 14 مليار دولار

بحضور الشرع .. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعاً عملاقاً بقيمة 14 مليار دولار
بحضور الشرع .. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعاً عملاقاً بقيمة 14 مليار دولار
 
الأربعاء، 06-08-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري-   شهد قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، حدثاً اقتصادياً ضخماً بإطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة تعيد رسم خارطة الاستثمار في سوريا.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء "سانا" بتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، إن "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".

وأضاف: "نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعددها 12 مشروعاً، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية: "من أبرز هذه المشاريع، مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".

وبيّن أن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين".

وقال الهلالي: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تُكسر".

وأمس الثلاثاء، بحث وفد اقتصادي تجاري سوري كبير مع وفد اقتصادي تركي رفيع في أنقرة العلاقات التجارية بين البلدين، ووقعا أكثر من 10 اتفاقات حول "هدف تجاري قصير الأجل بقيمة 5 مليارات دولار".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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