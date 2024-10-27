بدءًا من يناير.. قرار سعودي يدخل حيز التنفيذ بشأن الهواتف

وأوضحت الهيئتان أن قرار توحيد أنواع منافذ الشحن يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في السعودية وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، ورفع جودة المنتجات التقنية، بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.
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