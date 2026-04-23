بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري

الخميس، 23-04-2026 02:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن نائب شؤون الحج والعمرة الإيراني بدء توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 17 أبريل الجاري، على أن تصل أول مجموعة منهم إلى المدينة المنورة في 27 أبريل.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه سيتم إرسال أكثر من 29 ألف حاج عبر 236 قافلة، مشيرا إلى اكتمال عمليات التسجيل، كما صدرت تأشيرات العاملين التنفيذيين وتم إرسال جزء منهم بالفعل في إطار الاستعدادات لموسم الحج.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، عباس صالحي، مشاركة إيران رسميا في موسم الحج القادم بمكة المكرمة في السعودية، الشهر المقبل.

 
 


