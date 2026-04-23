بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري

الوكيل الإخباري- أعلن نائب شؤون الحج والعمرة الإيراني بدء توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 17 أبريل الجاري، على أن تصل أول مجموعة منهم إلى المدينة المنورة في 27 أبريل.



وأوضح المسؤول الإيراني أنه سيتم إرسال أكثر من 29 ألف حاج عبر 236 قافلة، مشيرا إلى اكتمال عمليات التسجيل، كما صدرت تأشيرات العاملين التنفيذيين وتم إرسال جزء منهم بالفعل في إطار الاستعدادات لموسم الحج.

