بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان اليوم

وستكون هذه الانتخابات الامتحان الأول خلال العهد الجديد والحكومة الجديدة، ما سيسلط الأضواء على الإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية المتخذة، إلا ان باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير في جبل لبنان اقفل على 9121 مرشحاً بين ذكور و إناث وفازت بالتزكية 68 بلدية.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أنهت التحضيرات اللازمة لانطلاق الانتخابات، ورغم تأكيد الوزير أحمد الحجار أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية إلا أنه أشار الى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، قائلاً: "لا ضمانات من العدو".
وكانت الانتخابات البلدية قد تأجلت ثلاث مرات لأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية في لبنان، ما انعكس سلباً على عمل المرافق اللبنانية ومستوى الخدمات في مختلف المناطق.
بترا
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