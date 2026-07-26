بدء البحث عن 23 مفقودا في بحر الصين الجنوبي عقب غرق سفينة فيتنامية

الوكيل الإخباري- بدأت فرق إنقاذ، الأحد، البحث عن 23 شخصا مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي، في حين تسنى انتشال 39 شخصا من المياه، وفق تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في).

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