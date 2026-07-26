بدء البحث عن 23 مفقودا في بحر الصين الجنوبي عقب غرق سفينة فيتنامية

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات في إقليم هاينان القول إن سفينة الشحن (خوي نجوين 18)، التي كانت تقل 62 مواطنا فيتناميا، تعرضت لواقعة في المياه القريبة من منطقة فيري كروس للشعاب المرجانية.
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