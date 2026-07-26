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بدء البحث عن 23 مفقودا في بحر الصين الجنوبي عقب غرق سفينة فيتنامية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت فرق إنقاذ، الأحد، البحث عن 23 شخصا مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي، في حين تسنى انتشال 39 شخصا من المياه، وفق تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في).

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ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات في إقليم هاينان القول إن سفينة الشحن (خوي نجوين 18)، التي كانت تقل 62 مواطنا فيتناميا، تعرضت لواقعة في المياه القريبة من منطقة فيري كروس للشعاب المرجانية.

 
 


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