 
الثلاثاء 2025-01-21 03:16 ص
 

بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروس

صناديق اقتراع في بيلاروسيا
بيلاروس
الثلاثاء، 21-01-2025 02:24 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ اليوم الثلاثاء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية السابعة في تاريخ بيلاروس، حيث يتاح لأي ناخب المشاركة فيه إذا كان غير قادر على التصويت باليوم الأساسي للانتخابات في 26 يناير.

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 ويتنافس على منصب رئيس الدولة خمسة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي للبلاد ألكسندر لوكاشينكو، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1994. وتشمل قائمة المنافسين رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي أوليغ غايدوكيفيتش، وسيدة الأعمال المستقلة آنا كانوباتسكايا التي شاركت في الانتخابات الرئاسية السابقة، والسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيرغي سيرانكوف، وزعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري ألكسندر خيجنياك. ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات أكثر من 6.9 مليون ناخب بيلاروسي.

 
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