بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروس

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الثلاثاء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية السابعة في تاريخ بيلاروس، حيث يتاح لأي ناخب المشاركة فيه إذا كان غير قادر على التصويت باليوم الأساسي للانتخابات في 26 يناير.

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