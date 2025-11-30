الأحد 2025-11-30 01:39 م

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قرغيزستان

قيرغيزستان
علم قيرغيزستان
الأحد، 30-11-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت صباح اليوم الأحد، عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في قيرغيزستان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ملايين الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجديد.
وبحسب وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، تنتخب البلاد اليوم 90 نائبًا للدورة البرلمانية الثامنة حيث يُجرى التصويت بنظام الأغلبية فيما يتنافس 460 مرشحًا على مقاعد البرلمان.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في تصريحات صحفية بأن جميع مراكز الاقتراع مجهزة بصناديق اقتراع إلكترونية، والتي ستنقل النتائج الأولية إلى خادم مركزي فور إغلاق باب التصويت.


وسيتم إعلان النتائج الرسمية بعد فرز يدوي للأصوات، ويتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 15 كانون الأول المقبل.


يذكر ان عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في قيرغيزستان بلغ 4.294 مليون شخص، حيث فُتح لهم 2492 مركز اقتراع داخل الجمهورية، و100 مركز اقتراع في 89 مدينة في 34 دولة مفتوحة للتصويت في الخارج.

 
 


