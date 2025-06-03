الثلاثاء 2025-06-03 10:24 ص
 

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري- بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها بصورة أساسية "لي جيه ميونغ" المرشح عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، و"كيم مون سو" المرشح من حزب سلطة الشعب المحافظ.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44391871 ناخبًا، في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورا دون فترة انتقالية، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات مساء اليوم، في 254 مركزا للفرز.

وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أما في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.

بترا
 
gnews

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