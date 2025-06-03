بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44391871 ناخبًا، في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.
ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورا دون فترة انتقالية، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات مساء اليوم، في 254 مركزا للفرز.
وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أما في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب
-
إيران: نحترم شؤون لبنان الداخلية وندعم سيادته
-
هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن مناطق تحت سيطرة روسيا
-
وزير خارجية بريطانيا: السودان يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم
-
أردوغان يؤكد استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا قريبا
-
البيت الأبيض: توقعات باتصال هاتفي بين ترامب وشي خلال أيام
-
روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات
-
وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية