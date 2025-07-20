بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، يتألف مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان) من 248 عضوا مدة كل منهم ست سنوات.
وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات، حيث يتم تجديد نصف المقاعد في كل دورة انتخابية.
ويصوت الناخبون على إجمالي 125 مقعدا في انتخابات اليوم منهم مقعد واحد يتطلب تنافسا لملء مقعد شاغر.
ويمتلك حاليا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم و حليفه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" 75 مقعدا غير خاضعة لإعادة الانتخاب، اذ يتوجب على التحالف الحاكم أن يحصل على 50 مقعدا في هذه الانتخابات للحفاظ على أغلبيته في المجلس المكون من 248 مقعدا.
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