بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

الوكيل الإخباري- بدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، صباح اليوم الأحد، حيث يتنافس 522 مرشحا في سباق محتدم بين الكتلة الحاكمة والمعارضة.

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وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، يتألف مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان) من 248 عضوا مدة كل منهم ست سنوات.



وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات، حيث يتم تجديد نصف المقاعد في كل دورة انتخابية.



ويصوت الناخبون على إجمالي 125 مقعدا في انتخابات اليوم منهم مقعد واحد يتطلب تنافسا لملء مقعد شاغر.