بدء الرد الإيراني تجاه إسرائيل

الوكيل الإخباري- افادت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

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وقال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران وأضاف أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض "التهديد".



ودوت صفارات الإنذار من هجمات جوية في تل أبيب والقدس، بينم سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب.