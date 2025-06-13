الجمعة 2025-06-13 10:09 م
 

بدء الرد الإيراني تجاه إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-06-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري- افادت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

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وقال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران وأضاف أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض "التهديد".


ودوت صفارات الإنذار من هجمات جوية في تل أبيب والقدس، بينم سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب.

 

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى البقاء قرب الأماكن المحمية وتجنّب التجمّعات في جميع أنحاء البلاد، تحسباً لأي رد من طهران بينما يواصل تنفيذ ضربات على إيران.

وقال الجيش في بيان "أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتها الآن للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء بالقرب من الأماكن المحمية"، مضيفاً أنه "يجب تجنّب التجمّعات العامة".

 

 

 
gnews

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