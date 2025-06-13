بدء الرد الإيراني تجاه إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران وأضاف أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض "التهديد".
ودوت صفارات الإنذار من هجمات جوية في تل أبيب والقدس، بينم سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب.
وقال الجيش في بيان "أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتها الآن للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء بالقرب من الأماكن المحمية"، مضيفاً أنه "يجب تجنّب التجمّعات العامة".
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