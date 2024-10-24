بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !

الوكيل الإخباري- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في نهاية الشهر الحالي بمصر .

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وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية، سيُطبق التوقيت الشتوي في الموعد المحدد نهاية شهر أكتوبر 2024، وهو آخر خميس في الشهر الموافق 31 / اكتوبر .



بحيث سيبدأ تطبيق التوقيت الجديد بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11 ليل الخميس 31 أكتوبر، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا.