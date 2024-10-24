بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !

وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية، سيُطبق التوقيت الشتوي في الموعد المحدد نهاية شهر أكتوبر 2024، وهو آخر خميس في الشهر الموافق 31 / اكتوبر .
بحيث سيبدأ تطبيق التوقيت الجديد بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11 ليل الخميس 31 أكتوبر، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا.
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون يبدي قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبناني
-
استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب
-
استطلاع: ترامب يتقدم على هاريس بفارق بسيط
-
وزارة العدل الأمريكية تحذر إيلون ماسك بشأن هداياه الانتخابية لترامب
-
سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق
-
مقتل 4 جنود إسرائيليين بلبنان والضاحية الجنوبية تواجه أعنف الغارات
-
17 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
-
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل