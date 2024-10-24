 
الخميس 2024-10-24 09:19 ص
 

بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في نهاية الشهر الحالي  بمصر .

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وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية، سيُطبق التوقيت الشتوي في الموعد المحدد نهاية شهر أكتوبر 2024، وهو آخر خميس في الشهر الموافق 31 / اكتوبر .


بحيث سيبدأ تطبيق التوقيت الجديد بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11 ليل الخميس 31 أكتوبر، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا.

 

اليوم السابع

 
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