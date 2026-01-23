الجمعة 2026-01-23 07:57 م

بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

الجمعة، 23-01-2026 07:26 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الجمعة انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وهي أول مفاوضات علنية مباشرة بين موسكو وكييف بشأن خطة يدفع بها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.اضافة اعلان


وأورد بيان الخارجية الإماراتية أنّ "المحادثات قد بدأت اليوم في أبوظبي، ومن المقرّر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة".

وأضاف البيان أنّ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رحّب باستضافة الإمارات للمحادثات الثلاثية، "معربا عن أمله بأن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقارب أربع سنوات وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة".
 
 


