بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

وأورد بيان الخارجية الإماراتية أنّ "المحادثات قد بدأت اليوم في أبوظبي، ومن المقرّر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة".
وأضاف البيان أنّ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رحّب باستضافة الإمارات للمحادثات الثلاثية، "معربا عن أمله بأن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقارب أربع سنوات وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة".
