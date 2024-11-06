بدء ظهور النتائج الأولية في بعض الولايات الأميركية

وخلال أقل من نصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، نشرت وكالة أسوشيتد برس نتائج فرز حوالي 190 ألف صوت في ولايتي إنديانا وكنتاكي.
وكانت النتائج الأولية لصالح الجمهوري دونالد ترامب الذي حاز حوالي 62% من تلك الأصوات مقابل 36% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
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