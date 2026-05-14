بدء مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين

الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

وقال ‏الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات".



وقال شي: "سعيد بزيارة ترامب، وأتطلع إلى تبادل الآراء معه بشأن قضايا رئيسية".



من جهته قال ترامب:"نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين"، معتبرا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى". ووعد ترامب مع نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين.