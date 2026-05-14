الخميس 2026-05-14 08:12 ص

بدء مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين

وقال ‏الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات". وقال شي: "سعيد بز
ارشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 06:18 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

اضافة اعلان

 

وقال ‏الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات".

وقال شي: "سعيد بزيارة ترامب، وأتطلع إلى تبادل الآراء معه بشأن قضايا رئيسية".


من جهته قال ترامب:"نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين"، معتبرا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى". ووعد ترامب مع نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين.


وكان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينغ، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

فلسطين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

عربي ودولي هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

عربي ودولي محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تشييع جثمان

أخبار محلية الأمن ينعى الملازم أول أحمد عرفة

طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في

الطقس طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في هذه المناطق



 
 






الأكثر مشاهدة

 