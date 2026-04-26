الأحد 2026-04-26 02:13 م

بدء محاكمة ابن خالة بشار الأسد في دمشق ضمن قضايا رموز النظام السابق

الأحد، 26-04-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري-   وصل المتهم عاطف نجيب إلى قاعة محكمة الجنايات في دمشق مع بدء القضاء بمحاكمة شخصيات بارزة من عهد الأسد، وكان نجيب أولهم، على أن تجري محاكمة غيابية لبشار الأسد وشقيقه ماهر غيابيًا.


وتشرع السلطات القضائية السورية اليوم الأحد بأولى جلسات محاكمة شخصيات بارزة من حقبة النظام السابق، حسبما صرّح مصدر في وزارة العدل لوكالة "فرانس برس".

وكتب عبد الباسط عبداللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على منصة "إكس": "انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب… خطوة طال انتظارها على طريق العدالة. من درعا، حيث انطلقت الشرارة، إلى قاعة المحكمة اليوم… تتقدم المساءلة فعليًا، وتُفتح أبواب الحقيقة. لا إفلات من العقاب، والعدالة مستمرة".

إلى ذلك، أكد المصدر في وزارة العدل لوكالة "فرانس برس" أن القضاء سيبدأ الأحد النظر في القضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق، موضحًا أن "الجلسة الأولى ستخصص لمحاكمة عاطف نجيب"، الذي أُلقي القبض عليه في يناير 2025.

ويُعد نجيب، وهو ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وقد تولّى سابقًا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا إبان اندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة، وينسب إليه ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أطفال طالبوا بالحرية في بداية الأحداث في سوريا.

وكشف المصدر أن جدول المحاكمات سيشمل تباعًا وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، إضافة إلى عدد من الطيارين المتهمين بالمشاركة في قصف المدن والبلدات السورية خلال سنوات النزاع.

كما ستشمل القائمة أمجد يوسف، الذي أوقفته السلطات يوم الجمعة الماضية، وهو المتهم الرئيس بارتكاب "مجزرة حي التضامن" في العاصمة دمشق عام 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وتعلن الإدارة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في ديسمبر 2024، بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الأسد، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 