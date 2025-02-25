 
الثلاثاء 2025-02-25 10:11 ص
 

بدء محاكمة 4 متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا اليوم

عناصر من الشرطة الألمانية
عناصر من الشرطة الألمانية
الثلاثاء، 25-02-2025 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   يمثل أربعة متهمين بالانتماء إلى حركة حماس أمام المحكمة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ويوجّه الادعاء العام الألماني إليهم تهمًا بالانتماء إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

ويُشتبه في أن المتهمين، بصفتهم نشطاء في الخارج، مسؤولون عن إنشاء أو تفكيك مستودعات أسلحة في عدة دول أوروبية.

والمتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و57 عامًا، محتجزون على ذمة التحقيق منذ ديسمبر 2023، بعد إلقاء القبض عليهم في برلين وهولندا.

ووفقًا لمتحدثة باسم المحكمة، فقد تم اتخاذ تدابير أمنية خاصة للمحاكمة في برلين.

وقررت القاضية الرئيسة دوريس هوش الاستماع إلى أول الشهود في اليوم الثاني من المحاكمة، المقرر عقده في 5 مارس المقبل.

أدرج الادعاء العام ما مجموعه حوالي 50 شاهدًا وعددًا من الخبراء، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى ديسمبر المقبل.

ووفقًا لتصريحات سابقة للادعاء العام الألماني، فإن المشتبه بهم شغلوا "مناصب مهمة داخل حماس، وكانت لهم صلات مباشرة بقادة الجناح العسكري للحركة".

يتهم المحققون الألمان حماس بتخزين أسلحة في مستودعات تحت الأرض منذ فترة طويلة، تحضيرًا لشنّ هجمات محتملة ضد منشآت إسرائيلية أو يهودية، أو غيرها من الأهداف في أوروبا.

سكاي نيوز
 
gnews

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